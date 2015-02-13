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Tuğçe Kazaz: CHP zihniyetine tepki olarak Hristiyan oldum

13 Şubat 2015 10:03

Kanal D'de yayınlanan Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programının konuğu Tuğçe Kazaz'dı. Tuğçe Kazaz programda, Cüneyt Özdemir'in neden Hristiyan olduğu sorusuna şu sözlerle açıklık getirdi:"Tepkisel bir seçimdi benimki. Ben bunu daha önce de açıkladım. Eski Türkiye'nin bizlere daha batılı bir zihniyetin getirdiği bir eğitim sisteminin sonucunda bu oldu. İttihat Terakki zihniyeti bizi bizden uzaklaştırdı. Dini bize öcü gibi gösterdi. Belli kalıplar üzerine kuruldu din. Üzerime bir realite dayatıldığı için ve kendi arayışım sonucunda tepkisel olarak bir zihniyete karşı din değiştirdim. Ben buna Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti de diyorum."

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