TTB Başkanı Sinan Adıyaman, Ankara'da yaşanan saldırıyı yorumladı: Sağlıkta Şiddetin Önlenmesi Yasası yetersiz

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman, Ankara'da bulunan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık çalışanlarında yapılan saldırının, Sağlıkta Şiddeti Önleme Yasası'nın yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi.

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Adıyaman, daha önce yaşanan şiddet olaylarını hatırlatarak “Sağlık Başkanlığı’nı göreve davet ediyorum'' diye konuştu.

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