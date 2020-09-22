Ankara’da sağlık çalışanlarına saldırı; doktorlar barikat kurmak zorunda kaldı!

Ankara’da bulunan Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorlar hasta yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırıdan korunmak isteyen doktorlar, bir odaya sığınarak kapıya barikat kurmak zorunda kaldı.

Edinilen bilgiye göre yaşanan silahlı çatışmanın ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen yaralılardan biri hayatını kaybetti. Bunun üzerine hasta yakınları hastane acilindeki sağlık personeline saldırdı.

Sağlık personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin olay hakkında bilgi aldığı ve sağlık çalışanlarına geçmiş olsun ziyaretinde bulunacağı öğrenildi.

Twitter'da bir sağlık çalışanı tarafından paylaşılan görüntülerde, sağlık çalışanlarının bir odaya kendilerini kapatarak barikat kurmaya çalıştığı görülüyor.

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