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TSK’dan M4 karayolunda devriye

02 Haziran 2020 13:58

-Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki stratejik öneme sahip noktalardan olan M4 karayolunda 14. Türk devriyesini gerçekleştirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'de stratejik öneme sahip noktalardan olan M4 karayolunda devriye gerçekleştirdi. Yerel kaynaklara göre, Serakib'ten yola çıkan TSK devriyesi İdlib kırsalındaki Tronba ilçesinden Eriha şehrine kadar devam etti. Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta imzalanan İdlib ateşkesinde alınan kararlar kapsamında, İdlib yakınındaki M4 karayolunda Türk-Rus ortak devriyesi başladı. Bugün gerçekleştirilen devriye 14. devriye oldu.

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