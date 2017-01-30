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Trump'ın vize yasağı ABD'nin dört bir yanında protesto edildi

30 Ocak 2017 12:59

ABD Başkanı Donald Trump'ın sığınmacılara ve bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına getirdiği ülkeye giriş yasağı Amerika genelinde on binlerce kişinin katıldığı protesto eylemlerine neden oldu. New York'ta Battery Park'ta toplanan binlerce protestocu, 'Hepimiz Müslümanız' yazılı dövizler taşıyarak Trump'ın hedef aldığı Müslümanlarla dayanışma örneği gösterdiler. Battery Park'tan, New York'un adliye sarayların bulunduğu Foley Meydanı'na kadar 'Yasaklara, duvarlara hayır', 'Korkuya, nefrete hayır, sığınmacılara evet', 'Hepimiz Müslümanız', 'Müslümanların ve hepimizin haklarını savunun', 'Gerçeklere dayalı politikalar üretin, korkulara değil' yazılı dövizlerle birlikte yürüyen protestoculara bazı senatörler ve milletvekilleri de destek verdi.

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