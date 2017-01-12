Trump, yalan haber yapmakla suçladığı CNN muhabirine soru hakkı vermedi

ABD'nin 45. Başkanı seçilen Donald Trump, seçimin ardından düzenlediği ilk basın toplantısında, hakkındaki istihbarat raporları ile ilgili soru yağmuruna tutuldu. Trump, raporu haber yapan basın kuruluşlarından biri olan CNN'in kıdemli Beyaz Saray muhabiri Jim Acosta'ya ise sözlü olarak çıkıştı ve muhabirin soru sormasına izin vermedi. Donald Trump, Amerikan istihbarat servislerini, Rusya'nın kendisi hakkında "uygunsuz" bazı bilgiler topladığına yönelik iddiaları içeren dosyayı kamuoyuna sızdırmakla suçladı. ABD'de önce CNN televizyonunda, daha sonra başka basın kuruluşlarında yayımlanan haberlerde, Rusya'nın elinde, Trump'ın bazı seks işçileriyle cinsel ilişkiye girerken çekilmiş görüntüler ve iş hayatı hakkındaki "zarar verici" bilgiler olduğu iddia edilmişti.