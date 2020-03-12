Trump’ın konuşması dünya piyasalarını neden sarstı?

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gece Oval Ofis’ten yaptığı konuşmada Avrupa’dan Amerika’ya uçuşların durdurulacağını açıklaması, piyasalarda yeni bir panik dalgası yarattı.

Ekonomi çevreleri Trump’tan Koronavirüsün darbe vurduğu ekonomiyi canlandırmak için çalışanların gelir vergisinde kesintisi gibi önlemler açıklamasını bekliyordu.

Trump bunu yapmak yerine ekonomik faaliyeti daha da frenlemesinden korkulan uçuş yasağını açıkladı.

Bu konuşmadan sonra yatırımcılar tüm piyasalarda riskli varlıkları satıp Amerikan tahvilleri gibi güvenli limanlara hücum etti. Gelişmekte olan ülke paralarına ve bu arada TL’ye de satış geldi. Dolar, TL karşısında 6.26’yı aştı.

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, piyasalardaki dalgalanmayı ve Trump'ın açıklamalarının etkilerini yorumladı.