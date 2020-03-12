T24 LogoT24 Logo
Ekonomide ne oluyor?

Trump’ın konuşması dünya piyasalarını neden sarstı?

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, Trump'ın açıklamalarının piyasalara etkisini yorumladı. 

12 Mart 2020 17:00

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün gece Oval Ofis’ten yaptığı konuşmada Avrupa’dan Amerika’ya uçuşların durdurulacağını açıklaması, piyasalarda yeni bir panik dalgası yarattı.

Ekonomi çevreleri Trump’tan Koronavirüsün darbe vurduğu ekonomiyi canlandırmak için çalışanların gelir vergisinde kesintisi gibi önlemler açıklamasını bekliyordu.

Trump bunu yapmak yerine ekonomik faaliyeti daha da frenlemesinden korkulan uçuş yasağını açıkladı.

Bu konuşmadan sonra yatırımcılar tüm piyasalarda riskli varlıkları satıp Amerikan tahvilleri gibi güvenli limanlara hücum etti. Gelişmekte olan ülke paralarına ve bu arada TL’ye de satış geldi. Dolar, TL karşısında 6.26’yı aştı.

T24 ekonomi yazarı Barış Soydan, piyasalardaki dalgalanmayı ve Trump'ın açıklamalarının etkilerini yorumladı. 

ETİKETLER

barış soydandolar tl kurutrumpın açıklamasıoval ofispiyasalarkoronavirüsün ekonomiye etkisidonald trumpnew yorkkoronavirüsohal

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 25 Nisan 2020

Koronavirüs nedeniyle ıssız adaya dönüşen Akdamar'dan kartpostallık görüntüler

Gazeteciler haber yaparken haber oldular; ‘sosyal mesafesiz’ gazetecilik

Ragnarok dizisinin başrol oyuncusu Herman Tommeraas'ın Türkçe ile imtihanı: Bunu söylemem imkansız

Atatürk Havalimanı’ndaki sahra hastanesinin inşaatı devam ediyor; çatı ve duvarlar ortaya çıktı

Koronavirüs günlerini karavanda geçiriyorlar: Apartmanda komşuluk bitti, burada komşuluk arkadaşlık var

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Atatürk'ü işaret ederek 'Bu subay bir işbirlikçidir' diyen Fatih Tezcan...

5 Dakika Adalet: Ölüm orucunda kritik eşiği aşan Grup Yorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mustafa Koçak ölüm orucunun 297. gününde yaşamını yitirdi...

Cüneyt Özdemir'den Canan Kaftancıoğlu'na: Bir de benim yüzüme söyleyin bu...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un öldü mü?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Rusça, Rus edebiyatı, Rus diplomasisi bilmeden Rusya uzmanı olamazsınız"...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Atatürk'ü işaret ederek 'Bu subay bir işbirlikçidir' diyen Fatih Tezcan...

5 Dakika Adalet: Ölüm orucunda kritik eşiği aşan Grup Yorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24