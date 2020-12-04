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Trump’ın avukatı, ABD Başkanlık seçimlerinde hile olduğu iddiasıyla bir video yayınladı

"Bu video seçimlerdeki hileyi açıkça ortaya koyuyor"

04 Aralık 2020 17:07

ABD Başkanı Donald Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde hile olduğu iddiasıyla 'Georgia eyaletindeki sandık merkezinden oyların çalındığına ilişkin' bir video yayınladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın galibiyeti kesinleşirken, Trump’ın avukatı Rudy Giuliani, Georgia eyaletindeki seçim hilesi iddialarını Senato Yargı Komitesi'ne sundu.

Giuliani'nin komiteye sunduğu videoda, sandık görevlilerinin masanın altından dört kutu dolusu toplamda 24 bin oy pusulası çıkardığı ve seçim müfettişi yokken çıkardıkları oyları saydıklarının gösterildiğini ileri sürdü.

Giuliani açıklamasında, "Bu video seçimlerdeki hileyi açıkça ortaya koyuyor" dedi.

Öte yandan Trump taraftarları, seçimlerde hile olduğu iddiasıyla ülkenin birçok bölgesinde protesto düzenlemişti.

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Kaynak: DHA

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