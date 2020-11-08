Joe Biden'ın kazandığı ABD seçimlerinde bundan sonra ne olacak?

Yeniden sayım talep edilebilen eyaletlerde bu talepte bulunacak olan Trump, bunun mümkün olmadığı eyaletlerde usulsüzlük yapıldığını kanıtlamak zorunda.

Trump bugüne kadar hangi eyaletlerde mahkemeye başvurdu?

Trump, Michigan, Nevada ve henüz kesin sonuçların bildirilmediği Georgia'da usulsüzlük yapıldığını iddia ederek oy sayımının durdurulması için dava açmak istedi.

Ancak üç eyalette de bir kanıta rastlanmadığı için bu talebi reddedildi. Ardından oy sayımının devam ettiği üç eyalette de Biden öne geçti.

Arizona'da da bazı bölgelerde geçersiz oyların sayıldığını iddia ederek dava açma başvurusunda bulundu. Henüz bu başvuru da olumlu ya da olumsuz bir yanıt almadı.

Trump'ın bugüne kadar kabul edilen tek başvurusu, Pennsylvania'daki Cumhuriyetçi Parti'yi destekleyen gözlemcilerin sayımı canlı yayından değil, yerinden izlemesi talebi oldu. Yerel mahkeme bu talebi kabul ederek gözlemcilerin oy sayım merkezinde bulunmasına izin verdi.

Yeniden sayım süreci nasıl işliyor?

Eyalet kanunlarına göre, yapılan seçimde adaylar arasındaki oy farkının 0,5 puandan az olması halinde iki iş günü içerisinde yeniden sayım talep edilmesi mümkün. İki aday arasında oy farkı yüzde 0,02. Bu sebeple Trump'ın başvuru yapması halinde kabul edileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Talebin yapılmasının ardından yeniden sayım için eyalet yetkilisi tarafından bölge seçim kurullarına talimat gönderiliyor ve sayım işlemine başlanıyor.

Ancak diğer eyaletlerden gelen sonuçlar değişmezse, Georgia'da yeniden sayım yapılsa ve Trump kazansa bile, bu durum Biden'ın zaferini etkilemeyecek.

Son durumda 279 delegesi olan Biden için şu an Georgia'dan gelecek 16 delege kritik önemde değil.

Seçimin resmi sonuçlarının duyurulması için son gün ise 17 Kasım. Yani tüm oyların sayımı bittikten sonra sürecin başlaması ve bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor.

Nevada

Bu eyalette kesin sonuçların açıklanmasının ardından herhangi bir aday üç gün içerisinde yeniden sayım başvurusu yapabiliyor.

Nevada'da 10 Kasım'a kadar ellerine ulaşan ve en geç seçim günü postaya verilmiş oyları sayıma dahil edecek. Dolayısıyla kesin sonuçların 10 Kasım'dan sonra açıklanması bekleniyor.

Başvuru yapan adayın yeniden sayım masrafları için bir depozito yatırması gerekiyor. Yeniden sayım sonunda kazanırsa, depozitosu iade ediliyor. Kazanamazsa tüm masrafları ödemesi isteniyor.

Nevada'da yeniden sayım başvurusu yapacağını açıklayan Trump, yargı süreçleri için bir bağış kampanyası da başlattı.

Başvuru, eyalet içindeki seçim bölgelerine ayrı ayrı yapılıyor ve yeniden sayıma ilişkin karar da bu seçim bölgesinin yetkilileri tarafından veriliyor.

Yeniden sayım sonucunun başvuru tarihinden itibaren 10 gün içinde açıklanması gerekiyor. Tüm bu sürecin bitmesi ve resmi sonuçların açıklanması için son gün ise 24 Kasım.

Nevada'dan gelen 6 delegeyi kaybetmesi halinde Biden, diğer eyaletlerde durum değişmezse hâlâ başkanlık için ihtiyacı olan delegeye sahip oluyor.

Arizona

Arizona yasalarına göre, iki aday arasındaki oy farkının 200'den ya da kullanılan toplam oyların yüzde 0,1'inden az olması durumunda otomatikman yeniden sayım yapılıyor.

Burada adaylar yeniden sayım talep edemiyor.

Şu an için oy farkının bu şartı karşılamadığı; yüzde 0,6 olduğu eyalette Trump'ın "hile yapıldığı" iddiasıyla dava açmasının sebebi de, yeniden sayım yapılabilmesini sağlamak.

Eyalet yetkilisi Katie Hobbs, Arizona'daki oyların yeniden sayımını gerektirecek bir durumun ortaya çıkmasını beklemediklerini, "kesinlikle bir usulsüzlüğe rastlamadıklarını" söyledi.

Eyalette tüm oylarının sayılmasının ardından yargı sürecinde yeniden sayıma karar verilirse, sürecin tamamlanması ve resmi sonuçların açıklanması için son tarih 30 Kasım.