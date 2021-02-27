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TRT'nin MİT'i konu alan dizisindeki siyah Transporter sahnesi dikkat çekti

27 Şubat 2021 15:52

TRT'de yeni başlayacak olan ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın(MİT) konu edinildiği dizide siyah Transporter araçla 'adam kaçırma' sahnesi yer aldı. 

'Teşkilat' isimli dizinin fragmanında yer alan sahneyi fark eden DEVA Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Ahmet Faruk Ünsal da “TRT 1’in yeni dizisi Teşkilat’ın fragmanında siyah transporter ile kaçırılan birisi görülüyor!” ifadeleriyle görüntüleri paylaştı. 

MİT binasının ilk kez plato olarak kullanıldığı Teşkilat dizisinde 'siyah Transporter', 'adam kaçırma', 'uçak düşürme' ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar tarafından üretilen SİHA'ların yer aldığı sahneler de bulunuyor. 

Siyah Transporter ile kaçırılma iddiaları daha önce milletvekilleri ve insan hakları savunucuları tarafından birçok kez gündeme getirilmişti.

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TRTMİT'i anlatan dizisiyah TransporterFRAGMANSelçuk BayraktarAhmet Faruk Ünsaladam kaçırmateşkilat dizisi

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