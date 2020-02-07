Trenin çarptığı kamyonet, metrelerce böyle sürüklendi

07 Şubat 2020 14:16
Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalışan bir kamyonete tren çarptı. Kaza anı anbean güvenlik kameralarına yansıdı.
Görüntülerde, ekmek dağıtımı yapan bir kamyonetin, hemzemin geçitte bariyerler kapalı iken bariyerleri kırarak tren yolundan geçmeye çalıştığı görülüyor. Aracın tam da tren raylarının ortasında durduğu sırada yük treni kamyonete çarpıyor.
Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde yük treninin kamyoneti metrelerce sürüklediği görüldü.
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