Traktörü haczedilen çiftçi isyan etti: Doy artık doy

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Karaca köyünde yaşayan Hüseyin Erbaş'ın Tarım Kredi Kooperatifi'ne olan borcu nedeniyle satışa çıkarılan traktörü iki gün önce icra memurları tarafından kapısının önünden çekildi. Hüseyin Erbaş'ın babası Hasan Erbaş traktörlerinin götürülmesine isyan etti.

Borcu nedeniyle koyunlarını, ineklerini satmak zorunda kalan Erbaş ailesi traktörleri de satışa çıkarılınca göz yaşlarını tutamadı. Sinir krizi geçiren baba Hasan Erbaş, "Bıçak kemiğe dayandı. Sarayda yaşıyor... Gelsin bir de milletin halini görsünler. Doyacak mısın? doy artık doy" diyerek sitem etti.

Koyunlarının satıldığı boş kalan ahırını gösteren Hasan Erbaş gözyaşlarını tutamayarak, "Garaja gidiyorum traktör yok. Ahıra geliyorum koyunlar yok. Ne yapacağız biz" dedi.

Kaynak: Anka Haber Ajansı