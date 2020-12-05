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Traktörleri ve tarlaları haczedilen çiftçiler, Ankara'dan eli boş döndü

"100 tane hayvanım vardı hepsini sattım"

05 Aralık 2020 08:30

TBMM’de kabul edilen yasa ile çok sayıda sektörde borç yapılandırma olanağı getirilirken çiftçi borçları kapsam dışında tutulunca Türkiye’nin dört bir yanında köylülerin traktörlerine, tarlalarına, hayvanlarına haciz gelmeye başladı.

Anka'da yer alan habere göre yüksek faiz nedeniyle borçları sürekli artan Ankara’çiftçiler da Tarım ve Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü’nün kapısına dayandı. Polis geniş güvenlik önlemi alırken çiftçilerin aralarında seçtikleri temsilciler Genel Müdürlük yetkilileriyle görüştü. Görüşme sırasında çiftçiler ise polis tarafından çevredeki parklara yönlendirildi.

Taleplerini anlatan çiftçilerden Burhan Demiröz Tarım Kredi Kooperatifi’ne olan 300 bin lira borcunun faizlerle 500 bin liraya çıktığını söyledi. Demiröz "100 tane hayvanım vardı hepsini sattım. Traktördür evdir, arabadır, arsadır bütün hepsi hacizde" dedi. 

Görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadı. Çiftçilere “İmkanlarımız dahilinde neyi yapabilirsek, onu yapacağız” denilmesiyle yetinildi.

“Bizi ekmeğimizden etmeyin, bizi  yok etmeyin” diyerek yetkililere seslenen çiftçiler ise, “Tarım Bakanımız ‘çiftçi çok çok çalışır az az kazanır’ diyor. Bizim çok çalışıp az kazandığımızı biliyor görüyorsunuz. Mağduriyetimizi biliyorsunuz da neden bizim borçlarımızı uzun vadede yapılandırmıyorsunuz” diyerek mağdur edildiklerini söyledi.

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