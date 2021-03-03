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Trafik kazası insan kaçakçılığını ortaya çıkardı

Sığınmacılar, İl Göç İdaresi'ne götürülürken, TIR sürücüsü F.İ. gözaltına alındı

03 Mart 2021 19:22

Van'ın Erciş ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ebubekir Aksoy, TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralanarak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza sonrası TIR'dan gelen sesler üzerine yapılan aramada, 114 sığınmacı görüldü. Sığınmacılar İl Göç İdaresi'ne götürülürken, TIR sürücüsü F.İ. gözaltına alındı.

Kaza, sabah saatlerinde, Erçiş'in Yıldırım Usta kavşağında meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ebubekir Aksoy'a, Van'dan Ağrı yönüne giden F.İ.'nin kullandığı TIR çarptı.

Kazada ağır yaralanan Aksoy, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık görevlilerince ambulansla Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ebubekir Aksoy, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 

Kaza sonrası polis ekipleri, TIR'dan gelen sesler üzerine arama yaptı. Üst tarafında yük bulunan TIR'ın ikinci kat haline getirilen bölmesinde, 114 kaçak göçmen görüldü. 

Sığınmacılar, polis ekiplerince TIR'ın kapalı dorsesinden çıkarılıp, minibüslere bindirildi. Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu oldukları belirtilen sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

TIR sürücüsü F.İ. ise gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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