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Spor

Trabzonsporlu yöneticilerin Alanyaspor Başkanı ve yöneticilerine küfür ve tehdit ettiği görüntüler yayınlandı

25 Haziran 2020 14:25

Aytemiz Alanyaspor ile Trabzonspor arasında geçtiğimiz hafta oynanan maçın ardından protokol tribününde yaşanan sert tartışmanın görüntüleri yayınlandı. Alanyasporumuz isimli Twitter hesabından yayınlanan görüntülerde Trabzonsporlu yöneticilerin Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na küfür edip tehdit ettiği görülüyor. 

Ne Olmuştu? 

Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte ise protokol tribününde hareketli dakikalar yaşandı. Bordo-mavili takımın başkanı Ahmet Ağaoğlu ve beraberindeki yöneticiler, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile karşı karşıya geldi. Sinirlerin gerildiği tribünde başkanlar Ahmet Ağaoğlu ve Hasan Çavuşoğlu uzun süre sözlü olarak tartışma yaşadı. Güvenlik güçleri Çavuşoğlu ve Ağaoğlu’nu ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya dönen tartışma diğer yöneticilerin ve görevlilerin araya girmesiyle yatıştırıldı.

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