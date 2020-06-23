Ahmet Ağaoğlu beraberlik sonrası çılgına döndü; Alanyaspor çalışanlarına saldırdı!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2-2 berabere kaldıkları Alanyaspor maçının ardından çılgına döndü. Ağaoğlu, 90 dakikanın sona ermesiyle sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı.

Kritik Alanya deplasmanında galibiyeti son saniyelerde yediği golle kaçıran Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu, 90 dakikanın sona ermesiyle çılgına döndü.

İlk olarak Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile şiddetli bir tartışma yaşayan Ağaoğlu, maç sonu sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı.

Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı. Ağaoğlu ve Trabzonsporlu yöneticilere küfür edildiği gelen haberler arasında.