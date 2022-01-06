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Trabzonspor'un yeni transferi Edin Visca'ya coşkulu karşılama

Havalimanı çıkışında taraftar grubu Visca’yı tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladı

06 Ocak 2022 14:23

Trabzonspor’un renklerine bağladığı Edin Visca, geldiği kentte, bordo mavili taraftarlarca coşkuyla karşılandı.

Bordo mavililerin devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir’den kadrosuna kattığı Edin Visca, sözleşme imzalamak için kente geldi. İstanbul’dan sabah 09.45 uçağıyla yola çıkan Visca, menajeriyle birlikte saat 11.45’te Trabzon Havalima’na geldi. Havalimanı çıkışında taraftar grubu Visca’yı tezahürat ve sevgi gösterileriyle karşıladı.

Boşnak oyuncu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra yeni takımıyla ilk idmanına çıkacak.

TIKLAYIN - Trabzonspor Edin Visca'yı resmen açıkladı

edin viscatrabzonspor

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