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Spor

Trabzonspor, Konyaspor maçında tribünde örgü ören kız kardeşleri ağırladı

14 Aralık 2018 19:40

Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Medical Park Stadı'nda oynadığı Atiker Konyaspor maçında örgü örmesiyle ve tribündeki görüntüleriyle sembol haline gelen Aslı Kethüda ve Fatma Alemdar kardeşler, bordo-mavili kulüp tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde ağırlandı. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ve futbolculardan Jose Sosa, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ile Ogeny Onazi'yle bir araya gelen Aslı ve Fatma kardeşler, hikâyelerini paylaştı. Futbolla oldukça yakından ilgilenen iki kız kardeş, ayrıca hafta sonu oynayacak Beşiktaş karşılaşması için Teknik Direktör Ünal Karaman ve futbolculara başarılar diledi. Futbolculardan Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür, Ogenyi Onazi ve Uğurcan Çakır, Aslı ve Fatma kardeşlerin ellerini öperek teşekkür etti. Genç oyuncu Yusuf Yazıcı, ‘'Dualarınızı bizden eksik etmeyin, sizlerin sayesinde bugünlere geldik'' dedi.

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