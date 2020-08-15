Trabzon'da yaşanan heyelan anı kamerada; "Arkadaşlar şantiyemiz gitti"

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Trabzon'un Of ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu, toprak altına kalan bir kişi hayatını kaybetti.

İlçe'de bulunan şantiyede yaşanan heyelan sırasında ise bir işçi cep telefonu kamerasıyla kayıttaydı. Şantiye alanındaki çalışmaları görüntüleyen işçi, heyelan anını yakaladı. Heyelanın geldiğini gören işçinin, tedirginlikle "Arkadaşlar şantiyemiz gitti" dediği duyuluyor.

Yağış nedeniyle ilçedeki bazı köy yollar ise ulaşıma kapandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden zarar gören Trabzon'un Of ilçesinde incelemelerde bulundu.

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