Trabzon'da sel ve heyelan: Toprak altında kalan bir kişi hayatını kaybetti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir haftadır etkili olan şiddetli yağışlar Trabzon'un Of ilçesinde sel ve heyelanlara neden oldu, toprak altına kalan bir kişi hayatını kaybetti.



Of ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ilçenin bazı köylerinde sel ve heyelanlar meydana geldi, yollar göle döndü. Bazı köy yollar ise ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yamaçtan koparak yola kayan toprak ve taş yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Sel ve heyelanlarda Of ilçesi Ballıca Mahallesi’nde mahsur kalan 3 kişi, kısa sürede kurtarıldı. Kavakpınar Mahallesi'nde 3 ev risk nedeniyle tahliye edildi.

Sugeldi Mahallesi'nde aracıyla seyir halindeyken heyelan nedeniyle toprak altında kalan Yavuz Yılmaz Hacımahmutoğlu ise hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu selden zarar gören Trabzon'un Of ilçesinde incelemelerde bulundu. (İHA-DHA)