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'Tosuncuk'un Interpol tarafından teslim alındığı ilk anların görüntüleri yayındandı

03 Temmuz 2021 13:21

'Tosuncuk' olarak bilinen Mehmet Aydın, bu sabah 09.50 sıralarında getirecek uçak hareket etti. Aydın,, bu akşam Türkiye’de olacak. Aydın'ın Interpol tarafından teslim alındığı ilk anların görüntüleri yayındandı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 2 Temmuz'da Brezilya’nın Sao Paulo kentinde, teslim olan  kamuoyunda ‘Tosuncuk’ lakabıyla anılan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın bu gece Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

Çataklı "Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı bu sabah 09.50'de alındı. Bu akşam Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak" dedi.

77 bini aşkın kişiyi milyonlarca lira dolandırıp yurt dışına kaçan kamuoyunda ‘Tosuncuk’ lakabıyla anılan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, Brezilya’nın Sao Paulo kentinde teslim olmuştu.

 

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