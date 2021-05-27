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Topallayarak dilendi, koşarak kaçtı

27 Mayıs 2021 12:36

İstanbul Eyüpsultan’da koltuk değnekleriyle dilencilik yapan bir şahıs zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Zabıta karakolunda işlemleri biten T.İ. isimli şahsın çıkarken koşması görenler de şaşkınlık yaşattı.

Eyüpsultan Silahtarağa’da bir kişi koltuk değnekleriyle dilencilik yapmaya başladı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri Silahtarağa ışıklarda koltuk değnekleri ile dilencilik kişiyi tespit etti. Eyüpsultan Zabıta Müdürlüğüne üst araması gerçekleştirilen ve gerekli yasal işlemler yapılan kişi sonrasında serbest bırakıldı.

Zabıta karakolundan koltuk değneklerini almadan çıkan şahsın hızla yürüyerek uzaklaşması görenlerde şaşkınlık yaşattı.

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