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Tolga Karel'den ABD'yi eleştiren Sermiyan Midyat'a: Gel o kadına şiddeti burada yap bakalım; yaranmak için ne yapacağını şaşırmış!

Tolga Karel, Sermiyan Midyat'ın ABD’yi eleştirip Türkiye’yi övdüğü sözleriyle ilgili sert konuştu

09 Aralık 2020 17:07

Oyuncu Tolga Karel, oyuncu Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Sermiyan Midyat'ın pandemi konusunda ABD’yi eleştirip Türkiye’yi övdüğü sözleriyle ilgili sert konuştu.

"Gel o kadına şiddeti burada Amerika'da yap bakalım nereden ne alıyorlar"

Bir takipçisinin Midyat'ın "Şimdi Amerika'ya geldim ve pandemi karşısındaki tutumuna şaşırdım. Kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında ateş bile ölçülmedi. Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan fark ediyor. Memleketteki tüm sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet teşekküre ve takdire şayan"  sözlerini hatırlatması üzerine küfür de eden Karel, "S....n gitsin. Yaranmak için ne yapacağını şaşırmış it. Ben ne ekmek yediğim yeri kötülerim ne de memleketimi kimseye ezdiririm. Şunu da söyleseymiş ya videoda; Sermiyan Midyat, Türkiye'de kadın dövdüğünde elini kolunu sallaya sallaya geziyorsun, gel o kadına şiddeti burada Amerika'da yap bakalım nereden ne alıyorlar" dedi.

Yıllar önce yayınlanan Yaprak Dökümü dizisiyle adını hafızalara kazınan Tolga Karel, oyunculuğu bırakarak Amerika'ya yerleşti ve 2016'dan beri ülkede TIR şoförlüğü yapıyor. 

Sermiyan Midyat, "Amerika'yı görünce ülkemin kıymetini anladım" demişti

Geçtiğimiz günlerde yaklaşık 1 yıl sonra yurt dışına çıkan Sermiyan Midyat, ABD'nin pandemi karşısındaki tutumunu eleştirdiği ve Türkiye'deki sağlık hizmetlerine övgülerde bulunduğu videosunda "Herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini çok daha fazla insan fark ediyor. Bu bir düşünce değil, gözlem ve tespittir. Gerçekten memleketteki tüm sağlık çalışanların, hekimlerin, emekçilerin, Sağlık Bakanlığı'nın, hükümetin, Cumhurbaşkanımızın, gösterdiği hassasiyet, emek, çaba gerçekten teşekküre ve takdire şayan" ifadelerini kullanmıştı.

TIKLAYIN - Sermiyan Midyat, ABD'nin pandemi tutumunu eleştirdi: Memleketimizdeki Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet takdire şayan

8 yıla kadar hapsi isteniyor

Sermiyan Midyat, çektiği video ile sosyal medyanın gündemine otururken, bazı kullanıcılar Midyat'ın yargılandığı bir davayı hatırlattı. Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Midyat hakkında, "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

TIKLAYIN - Sermiyan Midyat'ın 8 yıla kadar hapsi istendi

ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti
ABD'de yaşayan Tolga Karel, ülkeyi kötüleyen Sermiyan Midyat'a küfretti

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