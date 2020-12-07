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Sermiyan Midyat, ABD'nin pandemi tutumunu eleştirdi: Memleketimizdeki Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet takdire şayan

"Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır"

07 Aralık 2020 10:26

Oyuncu Sermiyan Midyat çektiği videoyla, ABD'nin pandemi karşısındaki tutumunu eleştirirken, Türkiye'ye övgülerini ifade etti. Midyat, "Memleketimizdeki Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet takdire şayan" diye konuştu. 

Sermiyan Midyat, ABD'nin Covid-19'a yönelik tutumunu eleştiren bir video yayınladı. Videoyu ABD'de çektiğini belirten Midyat, "Yaklaşık bir yıldır yurt dışına çıkmamıştım. Şimdi Amerika'ya geldim ve pandemi karşısındaki tutumuna şaşırdım. Kuaförler açık, restoranlar açık, havalimanında ateş bile ölçülmedi" diye konuştu.

Midyat ayrıca söz konusu videoyu paylaşırken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesaplarını etiketledi.

"Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır"

"Söyleyeceğim şey beni linç ettirmeyi sağlayacaktır" diyen Midyat, "Zira memleketimizde sırf muhalif olmak için, şirin gözükmek için siyaha beyaz diyen popülasyon çok fazla. Biliyorsunuz 23 yıldır huzurunuzdayım. Eleştirisinin nereye gideceğini hesap etmeden konuşan bir deli kardeşinizim. Söylemek istediğim şu ki, herkesin süper güç dediği Amerika'da gördüklerimden sonra memleketin kıymetini insan fark ediyor. Memleketteki tüm sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanı'nın, Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği hassasiyet teşekküre ve takdire şayan. Umarım tenkit etmeyi bildiğimiz kadar, takdir etmeyi bileceğimiz günlerde tekrar buluşuruz" ifadelerini kullandı. 

8 yıla kadar hapsi isteniyor

Sermiyan Midyat, çektiği video ile sosyal medyanın gündemine otururken, bazı kullanıcılar Midyat'ın yargılandığı bir davayı hatırlattı. Sevcan Yaşar'ı darp ettiği iddia edilen Midyat hakkında, "kasten yaralama", "zincirleme tehdit" ve "zincirleme hakaret" suçlarından 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 

TIKLAYIN - Sermiyan Midyat'ın 8 yıla kadar hapsi istendi

Kullanıcılar tepki gösterdi

Sermiyan Midyat'a sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği görüldü. Bazı kullanıcılar, Midyat'a tepkilerini attıkları tweetlerde dile getirdi. 

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