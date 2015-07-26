Tokyo'da bir jet uçağı evlerin üzerine düştü, 3 kişi hayatını kaybetti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da bulunan evlerin üstüne küçük bir jet uçağının düşmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Tokyo Büyükşehir Polis Departmanı'ndan yapılan açıklamada, başkentin Chofu semtindeki konutların üstüne sabah saat 11.00 sularında uçak düştü. kazada uçakta bulunan iki kişi hayatını kaybetti. Ayrıca, uçağın düştüğü konutun ev sahibi olduğu tahmin edilen bir bayanın da öldüğü aktarıldı. Uçağın düşmesiyle çıkan yangında ise beş evin ve bir aracın hasar görmesi sonucu en az dört kişinin yaralandığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği yerin, Chofu semtindeki küçük jet uçaklara hizmet veren havalanının güneydoğusunda bulunduğu kaydedildi. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.