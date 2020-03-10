"Tokalaşmayın" uyarısı yapan Hollanda Başbakanı, konuşması bitince tokalaştı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü Jaap van Dissel ile birlikte yaptığı bir basın toplantısı sırasında Koronavirüs için dikkat edilmesi uyarısı yaparak, 'tokalaşmayın' uyarısı yaptı.

Birkaç dakika sonra konuşması biten Rutte'un uyarısını unutarak Çevre için Devlet Enstitüsü Müdürü Jaap van Dissel'in elini sıktı.

Bu hareketi salonda kahkahalara neden olan Rutte hatasını düzeltmek için bu kez Dissel'le dirsek teması ile vedalaştı.