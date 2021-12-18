TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<div>\n<div>Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni logosu paylaşıldı.</div>\n</div>\n<div>\n<div data-type="text">\n<div> </div>\n<div>TOGG'un resmi Twitter hesabından video ile yapılan paylaşımda "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" ifadesi kullanıldı.</div>\n<div> </div>\n<div><strong>TIKLAYIN - <a href="https://t24.com.tr/haber/togg-ceo-su-gurcan-karakas-turkiye-nin-otomobili-2023-te-yollarda-olur,997455">TOGG CEO’su Gürcan Karakaş: "Türkiye’nin Otomobili" 2023’te yollarda olur</a><br />TIKLAYIN - <a href="https://t24.com.tr/haber/togg-yerli-otomobilin-2022-yilinin-sonunda-seri-uretime-hazir-oldugunu-duyurdu,965999">TOGG, yerli otomobilin 2022 yılının sonunda seri üretime hazır olacağını duyurdu</a></strong></div>\n<div> </div>\n<div> </div>\n</div>\n</div>\n</body>\n</html>