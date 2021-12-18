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TOGG, yerli otomobilin logosunu paylaştı

18 Aralık 2021 14:52

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un yeni logosu paylaşıldı.
 
TOGG'un resmi Twitter hesabından video ile yapılan paylaşımda "Doğu ile Batı’nın buluşma, bugün ve geleceğin kesişme noktası" ifadesi kullanıldı.
 
 
 
TOGGYerli OtomobilElektrikli

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