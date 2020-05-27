Tiyatro sanatçılarından dayanışma kampanyası; 'Dayanışmanın 100'ü Şiir'

Salgın nedeniyle meslek hayatı durmuş olan tiyatro emekçilerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak, geçimlerini kolaylaştırmak ve Türkiye’de bağımsız tiyatroyu desteklemek amacıyla yeni bir dayanışma amacıyla 'Dayanışmanın 100'ü Şiir' adıyla yeni bir dayanışma platformu kuruldu. Kurucuları arasında Tilbe Saran, Ali Düşenkalkar, Çağlar Çorumlu, Bahar Çuhadar, Feza Soysal ve Mehmet Sarıca'nın bulunduğu platformda, Genco Erkal, Demet Akbağ Ahmet Mümtaz Taylan, Erdal Beşikçioğlu Ali Sunal, Emre Kınay, Fırat Tanış gibi onlarca tiyatro sanatçısı tiyatroculara destek sağlayanlar için şiir okuyor.

Platformun internet sitesinde kuruluş amacı "Türkiye’de, hem nitelik hem de nicelik olarak son senelerde hız kazanan bağımsız tiyatro hareketinin bu krizden en az yarayı alarak çıkması için elimizden ne gelebileceğini düşünen bir grup olarak bir araya geldik, “İnsan dayanışmayla yaşar.” dedik ve Dayanışmanın 100’ü Şiir Platformu’nu kurduk" cümleleri ile açıklanıyor.