TIR sürücüsü, otomobili metrelerce sürükledi; kornoları duyunca durabildi

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir TIR sürücüsü, önüne aldığı otomobili metrelerce sürükledi. Kazada yaralanan ve ölen olmazken başka bir sürücü tarafından cep kamerası ile görüntülenen o anlar akıllara durgunluk verdi.



Kaza, İlçe merkezi Dedeman Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nusaybin istikametinden Viranşehir istikametine doğru seyir olan sürücüsünün ismi ve plakası olmayan bir TIR'ın sürücüsü, fark etmediği otomobili önüne alarak metrelerce sürükledi. TIR sürücüsünün farkında olmadığı kazada yoldan geçen diğer sürücüler tır sürücüsünü durdurmak için uzun süre korna çalarak durdurabildi.

O anlar yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA