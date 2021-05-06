TİP'ten 'tam kapanma' videosu: Turizm Bakanı'ndan kaçırılmayacak fırsat!

Türkiye İşçi Partisi, sosyal medya hesabından tam kapanma süreciyle birlikte artan eşitsizlik ve haksızlıkları ifade ettikleri bir video paylaşımı yaptı. Video, "Turizm Bakanı'ndan kaçırılmayacak fırsat" sözleriyle başlayan videoda "Siz rahatça denize girerken yoksulların asık suratını görmeyin diye sokağa çıkanlara ceza kesiyoruz" ifadeleri yer aldı.