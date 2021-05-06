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TİP'ten 'tam kapanma' videosu: Turizm Bakanı'ndan kaçırılmayacak fırsat!

"Siz rahatça denize girerken yoksulların asık suratını görmeyin diye sokağa çıkanlara para cezası kesiyoruz"

06 Mayıs 2021 19:51

Türkiye İşçi Partisi, sosyal medya hesabından tam kapanma süreciyle birlikte artan eşitsizlik ve haksızlıkları ifade ettikleri bir video paylaşımı yaptı. Video, "Turizm Bakanı'ndan kaçırılmayacak fırsat" sözleriyle başlayan videoda "Siz rahatça denize girerken yoksulların asık suratını görmeyin diye sokağa çıkanlara ceza kesiyoruz" ifadeleri yer aldı. 

Türkiye İşçi Partisi (TİP), sosyal medya hesabından tam kapanma sürecinde yaşanan eşitsizliklere ve yurttaşların yoksulluğuna dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 

Paylaşımda "Rezervasyonunuzu hemen yaptırın: Yalan üretim merkezinde #TamKapanma yok!" ifadeleri yer aldı. 

 

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