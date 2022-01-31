Tıp fakültesi öğrencilerine sorduk: Hekim göçü için ne diyorlar?

Nilüfer Gülbaş/Ankara



Sağlık sistemindeki ücret yetersizliği, baskı, şiddet ve uzun nöbet sistemi nedeniyle her yıl binlerce hekim yurt dışına gidiyor.

Hacettepe Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri sağlık sistemindeki sorunları T24’ e anlattı.

Performans sistemi nedeniyle günde 200 hasta bakmak zorunda olduklarını, 36 saatlik nöbetlerle insani olmayan şartlarla çalıştıklarını, şiddete maruz kaldıklarını ve bunun karşılığının da ücretlere yansımadığını belirten öğrenciler yurt dışında çalışma şartlarının çok daha iyi olduğunu söyledi.

Alanında uzman olan birçok hekimin de yurt dışına gittiğini, fakültede okuyan öğrencilerin geleceklerinden umutsuz olduğu için yurt dışı planı yaptığını vurgulayan öğrenciler, Türkiye’de hekimlik yapmak çok büyük fedakarlıklar istiyor dedi.

Hekimlerin temel probleminin mesleklerini icra etmek değil, Türkiye’de hekim olmak olduğunu belirten öğrenciler, sağlık sistemindeki sorunlar çözülmezse yurt dışına kaçışların da giderek artacağını vurguladı.

Öğrenciler, altı yıl önce fakülteye girdiklerinde hekimliği, gelecekleri için garanti bir meslek olarak düşündüklerini ama şimdi Türkiye’de hekimlik yapmanın hem maddi hem manevi olarak karşılığının olmadığını söyledi.

"Sadece ocak ayında başvuran hekim sayısı 184"

Ankara Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Muharrem Baytemür: “ Yurtdışına gidişler ne yazık ki dönmek için değil, yerleşmek için. Ülkede büyük bir umutsuzluk var. 2012 yılında yurtdışına gitmek için belge alan hekim sayısı 60 iken, 2021 yılında bu sayı 1405 olarak kayıtlara geçti. Bu yılın sadece ocak ayında başvuran hekim sayısı 184 oldu. Uzun nöbetler, insani olmayan çalışma şartları, sağlık çalışanlarına şiddet olgusu ve hekimlerin emeklerinin karşılığını alamaması yurtdışına gitme nedenlerinin temelini oluşturuyor.”



Video: Özcan Şahin