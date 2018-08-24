Time, ABD Başkanı'nı kapaklarında ‘adım adım' batırdı

Yaptığı kapaklarla dünyanın dört bir yanında zaman zaman gündem oluşturan Time dergisinin ABD Başkanı Donlad Trump'ı konu eden kapakları da yönetimin nabzını tutuyor. Son bir buçuk yılda çıkan üç 'Trump kapağı'nda ABD Başkanı, yavaş yavaş su altında kaldı. Derginin başlıklarında önce 'burada görülecek hiçbir şey yok' dendi, sonra 'fırtına' çıktı. Önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak dergide ise Trump, fırtınanın getirdiği sel sularının altında kalmış, hayatta kalmaya çalışıyor olacak. Son bir buçuk yılda çıkan kapaklar belli; ancak bu noktadan sonra dünyanın gözü hem ABD'deki 'azil tartışmalarının' hem gelecek Kasım'da yapılacak Kongre seçimlerinin hem de yeni kapakların üzerinde olacak. Başkan'ın 'dipte'n çıkıp çıkamayacağını henüz bilmiyoruz.