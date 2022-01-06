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TikTok'ta paylaştığı videolarla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı görevden uzaklaştırıldı

Sosyal medyada gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, görevden uzaklaştırıldı

06 Ocak 2022 18:59

Tiktok'ta paylaştığı videolar ile sosyal medyada gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, görevden uzaklaştırıldı. 

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, Sosyal medya platformu Tiktok'ta çeşitli videolar paylaşmasıyla gündem olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusreddin Saltabaş, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) İkinci Dairesi tarafından görevden uzaklaştırıldı.

Sosyal medya hesaplarından çeşitli videolar paylaşan Nusreddin Saltabaş, Tiktok'ta paylaştığı videolar ile gündem oldu.

Turgutlu Adliyesinde görev yapan Saltabaş'ın yayınladığı videolar adliye de en çok konuşulanlar arasında yer aldı. 

Söz konusu videoların sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya hesaplarını kapatan Saltabaş için Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi, sosyal medyada mesleğin saygınlığıyla bağdaşmayan paylaşımlarda bulunduğu gerekçesiyle Saltabaş'ın görevden uzaklaştırılmasına karar verdi.

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