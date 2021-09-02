TikTok’ta ‘süt kasası’ akımı yasaklandı

TikTok’ta son dönem popüler akım haline gelen ‘süt kasasına tırmanma’ videoları artık paylaşılmayacak.

TikTok’ta popüler olan tehlikeli şekilde istiflenmiş ve sağlam olmayan süt kasalarından düşen insanların videoları artık yayınlanmayacak.

Milliyet gazetesinin aktardığına göre doktor ve sağlık kurumlarının, ‘Milk Crate Challenge’ adı verilen akımın yaşamı tehdit eden olası yaralanmalara neden olabileceği konusunda uyarıları sonucunda TikTok videoları kaldırma sürecinde olduğunu doğruladı. TikTok sözcüsü Fast Company bu tür videoları platformlarından kaldıracaklarını şu sözlerle açıkladı:

Milk Crate Challenge

“Tehlikeli eylemleri teşvik eden veya yücelten içeriği yasaklıyor ve bu tür içeriklerin oluşmasını önlemek ve insanları caydırmak için bu videoları yayından kaldırıyoruz. Herkesi ister çevrimiçi ister çevrimdışı olsun davranışlarında dikkatli olmaya teşvik ediyoruz.”