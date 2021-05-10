TikTok kullanıcısı "Turistler Covid'e yakalamıyor" notuyla paylaştı; turistler pandemi yokmuş gibi eğlendi

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Türkiye'de 29 Nisan'da başlayan tam kapanma devam ederken yasaklardan muaf olan turistlerin tatil keyfi bir Tiktok kullanıcısı tarafından videoya çekildi.

Tiktok'ta turistlerin maskesiz, sosyal mesafesiz, içkili partilerde eğlenirken çekilen görüntülerinden oluşan videoyu paylaşan kullanıcı, paylaşımına "Turistler Covid'e yakalamıyor" notunu ekledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha önce yaptığı bir açıklamada, Türkiye'ye gelen turistlerin 17 mayısa kadar sürecek olan tam kapanmada uygulanacak yasaklardan muaf olacağını açıklamıştı.

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