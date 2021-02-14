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TikTok canlı yayınında bir kadını yakarak öldürmekle tehdit eden Merlin Samirşah gözaltına alındı

"Onu buldurup tecavüz ettirip, kafasını kestirip atacağım göle" diyerek tehdit etmişti

14 Şubat 2021 13:12

TikTok canlı yayınında bir kadını, tecavüz edip yakarak öldüreceğini söyleyerek tehdit eden Merlin Samirşah isimli erkek gözaltına alındı. Tele1'de yer alan habere göre, polis ekipleri tarafından İstanbul’un Fatih ilçesinde gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Merlin Samirşah için vatandaşlar #MerlinSamirşahTutuklansın etiketiyle Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ihbarda bulunmuştu. 

Şule Çet Dayanışma Platformu da: “Bu bir ihbardır. Tiktokta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta 'Özgecan Aslan gibi olacak sonu' diyor. Kadın düşmanı, potansiyel katil, tecavüzcü.” sözleriyle paylaşım yaparak, #MerlinSamirşahTutuklansın etiketi ile Merlin Samirşah isimli erkeğe tepki göstermişti. 

Videoda söz konusu kişi, kılıç göstererek "Onu buldurup tecavüz ettirip, kafasını kestirip atacağım göle" ifadelerini kullanmıştı. 

TIKLAYINIZ - TikTok canlı yayınıda bir kadını yakarak öldüreceğini söyleyerek tehdit etti: Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu

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