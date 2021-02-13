TikTok canlı yayınıda bir kadını yakarak öldüreceğini söyleyerek tehdit etti: Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu

Sosyal medya platformu TikTok'ta canlı yayın yapan Merlin Samirşah isimli bir kişi, bir kadını tecavüz edip yakarak öldüreceğini söyleyerek tehdit etti.

Şule Çet Dayanışma Platformu, TikTok'tan, Merlin Semirşah'ın bir kadını tehdit ederek "Özgecan Aslan gibi olacak onun sonu" dediği videoyu paylaştı.

Videoda söz konusu kişi, kılıç göstererek "Onu buldurup tecavüz ettirip, kafasını kestirip atacağım göle" ifadelerini kullandı.

Şule Çet Dayanışma Plaftormu'ndan yapılan paylaşımda da, "Bu bir ihbardır. İlgili kurumların hemen harekete geçmesini istiyoruz! TikTok'ta bir kadına tecavüz edip yakarak öldüreceğini rahatlıkla söylüyor. Hatta Özgecan Aslan gibi olacak sonu diyor" notu düşüldü.