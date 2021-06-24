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The Suicide Squad'dan yeni fragman

24 Haziran 2021 09:30

İlk olarak 2016'da izleyicilerle buluşan 'Suicide Squad' ekibi devam filmiyle yeniden beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. James Gunn imzalı "The Suicide Squad: İntihar Timi"nden yeni bir fragman yayınlandı. 

İlk filmden Harley Quinn, Rick Flag, Captain Boomerang, Amanda Waller gibi karakterlere Bloodsport, Peacemaker, SolSoria gibi yeni karakterlerin katıldığı "The Suicide Squad", yeni İntihar Timi'nin izole bir adada çıktıkları görevi konu ediniyor.

Yönetmenliğini "Guardians of the Galaxy" filmlerine imza atan James Gunn'ın üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Margot Robbie, Idris Elba, Joel Kinnaman, John Cena, Viola Davis, Jai Courtney, Michael Rooker, Peter Capaldi, Alice Braga, Pete Davidson, Nathan Fillion, Storm Reid, Taika Waititi gibi isimler yer alıyor. 

James GunnThe Suicide Squadyeni fragman

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