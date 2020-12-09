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TDH Genel Başkanı Sarıgül: Partimi iki dönemde iktidara taşıyamazsam istifa ederim

"Biz sağın ya da solun bekçisi değiliz"

09 Aralık 2020 16:24

Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisini iki dönem içerisinde iktidara taşıyamazsa istifa edeceğini söyledi.

Geçtiğimiz hafta parti kurucuları ve İl Başkanları ile Ankara’da bir araya gelerek, 20 Aralık'ta partilerinin kuruluş dilekçesini vereceklerini açıklayan Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Tekirdağ’da bir otelde parti kurucuları ve il başkanları ile genişletilmiş bölge toplantısına katıldı.

Yaptığı konuşmalarda ‘‘Çözüm Ankara’nın siyaset koridorlarında değil, Anadolu’da ve Trakya’dadır” ifadelerini sıkça kullanan Sarıgül,  "Değişim geliyor. Trakya’mızdan bütün ülkemize ilan ediyoruz. Ergeç iktidar olacağız ama asla çok geç değil. Milletin iktidarı, sizin hükümetiniz olacağız. Ülkemizde maalesef siyaset kurumu uzlaşma özelliğini kaybetti. Ortak akıl yok oldu. Türkiye Değişim Hareketi önce siyasetin dilini, işleyişini, yapılışını biz değiştireceğiz. Eski siyaset geride kaldı. Ezberleri biz bozacağız” dedi.

“Ankara’dan iktidarın anahtarını teslim alana kadar bize durmak yok” diyen Sarıgül, "Soruyorlar sağda mısınız? Solda mısınız? Neredesiniz? Biz sağın yada solun bekçisi değiliz. Bugüne kadar ABD ve Rusya soğuk ve savaş döneminde dünyayı sağlı sollu ikiye böldüler. TDH sağlı ve sollu bir parti değildir. TDH herkesi bağrına basan demokratik bir kitle partisidir. Biz Ankara’ya büyük bir vatan sofrası kurmaya gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Sarıgül konuşmasını,  “Fark oluşturan bir partiyiz. En demokratik bir partiyiz. Neden biliyor musunuz? Genel Başkan diyor ki ben partimi 2 dönem iktidara taşıyamazsam istifa ederim. Çünkü genel başkanlık koltukları zaman tüketme yeri değil hizmet yeridir. Ben er yada geç değil çok yakın zamanda çağrılarımıza ulusumuzun cevap vereceğine adıma inandığım gibi, bu gençlerin heyecanına inandığım gibi milletimizi bizi inşallah iktidar yapacak. Yüzde 100 iktidar yapacak ben bunu biliyorum” diyerek açıklamasını noktaladı.

 

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