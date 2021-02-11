TGB'den 'ülkemi çok seviyorum' videosu

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan ve Türkiye'de önemli dereceler veya başarılara ulaşmış öğrencilerin "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" dedikleri videodan sonra Türkiye Gençlik Birliği (TGB) bir video ile "Ülkemi çok seviyorum" dedi.

TGB'li ve çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler paylaştıkları bir video ile Boğaziçili öğrencilerin "Ülkem adına çok üzgünüm" videosuna göndermede bulundu.

Videoda konuşan kişilerin "Ülkemi çok seviyorum" dediği içerik sosyal medyada "Her şeyimizi Türkiye'ye borçluyuz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun!" notuyla paylaşıldı.