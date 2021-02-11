T24 LogoT24 Logo
Haberler

TGB'den 'ülkemi çok seviyorum' videosu

Boğaziçili öğrenciler "Ülkem adına çok üzgünüm" videosu paylaşmıştı

11 Şubat 2021 08:44

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan ve Türkiye'de önemli dereceler veya başarılara ulaşmış öğrencilerin "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm" dedikleri videodan sonra Türkiye Gençlik Birliği (TGB) bir video ile "Ülkemi çok seviyorum" dedi. 

TGB'li ve çeşitli üniversitelerde okuyan öğrenciler paylaştıkları bir video ile Boğaziçili öğrencilerin "Ülkem adına çok üzgünüm" videosuna göndermede bulundu. 

Videoda konuşan kişilerin "Ülkemi çok seviyorum" dediği içerik sosyal medyada "Her şeyimizi Türkiye'ye borçluyuz. Varlığımız Türk varlığına armağan olsun!" notuyla paylaşıldı. 

TIKLAYIN - Boğaziçi'nin Türkiye şampiyonu öğrencileri konuşuyor: Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum, ülkem adına çok üzgünüm...

 

boğaziçi üniversitesiboğaziçitgbülkemi çok seviyorum

Diğer Videolar

İsmail Saymaz'dan Sabah yazarına: Sen niye benim hakkımı değil beş tane patronun hakkını savunuyorsun ya?

Ayinde insanlardan maskelerini çıkarmalarını isteyen rahip: Kahretsin bunları bize zorlayanları

Ozan Tufan ve Rojin Haspolat evlendi; çift sahneye 'Mohikan Marşı' ile çıktı

İyi Parti Bursa İl Başkanı Türkoğlu, Bursa Belediye Başkanı Aktaş'a 'karne' verdi

Mansur Yavaş kendisi için yapılan şarkıyı paylaştı: 'Mansur Başkan, Mansur Başkan; dost peşinde, güzel adam'

Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye yanıt: Anayasa Mahkemesi için “Kapanması gereken bir kurum” demek demokrasiye darbedir

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Aksoy Araştırma: AKP’lilerin yüzde 53.7’si ve MHP’lilerin yüzde 89.5’i vatandaşı...

Karar yazarı Ahmet Taşgetiren: Bakan Soylu’nun “mahrem bilgiye sahibim” ifadesi...

Rektörlük ve bakanlık mutabakata vardı; Boğaziçi Üniversitesi Uçaksavar lojmanları yıkılıyor...

Fatih Altaylı: Emre Belözoğlu'nu izlerken AK Partili bir bakanı izliyor...

Gazeteci İsmail Saymaz'dan Sağlık Bakanı Koca'ya: Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Turşu tankına böyle girdi, dans etti...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Türkiye'nin batı ülkelerine benzemesini isteyenler yüzde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24