Boğaziçi'nin Türkiye şampiyonu öğrencileri konuşuyor: Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum, ülkem adına çok üzgünüm...

Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan ve Türkiye'de önemli dereceler veya başarılara ulaşmış öğrenciler bir video yayınlayarak; "Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla eski AKP'li aday Melih Bulu rektör olarak atanmıştı. Boğaziçili öğrenciler ve akademisyenler söz konusu atamayı protesto etmeye devam ediyor.

Öğrencilerden Ekin Derdiyok; "2 Ocak'tan beri yaşananlar beri yaşananlar beni Türkiye'de akademik kadroların liyakata göre değil sadakata göre doldurulduğu gerçeğiyle yüzleştirdi. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi hissediyorum. Ülkem adına çok üzgünüm." derken; Bengisu Kaynar ise "Boğaziçi İktisat bölümüne Türkiye üçüncüsü olarak girdim Türkiye'de kadın istihdamını arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak hayalimdi. Demokrasiyi ve kurumumu savunduğum için sürekli terörist ilan edilmekten çok yoruldum. Artık ülkemde dinlenmediğimi ve istenmediğimi düşünüyorum. Ülkem adına çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

Videoyu hazırlayan "pols302" adlı grup kendini şöyle tanımlıyor:

"Burada, bir grup Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler öğrencisi olarak çoğunlukla ülke ve dünya gündemindeki siyasi, ekonomik ve toplumsal meselelere odaklı, yer yer teorik olabilen yazılar paylaşıyoruz. Yazının; tartışmayı , tartışmanın düşünsel zenginlik getirildiğine inanıyoruz. Hızlı tüketim çağında tahammül sınırının düşük olması bilinciyle de yazılarımızı olabildiğince kısa ve öz tutmaya çalışıyoruz"