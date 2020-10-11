T24 LogoT24 Logo
Haberler

Teyit.org: Sosyal medyada Hatay'daki yangına dair kundaklama anı olduğu iddia edilen video eski

Görüntünün ilk olarak bir haber ajansının Haziran 2020 tarihli haberinde paylaşıldığı tespit edildi

11 Ekim 2020 15:08

Hatay’da Belen ve İskenderun ilçelerinde yerleşim yerlerine kadar uzanan orman yangını ile ilgili sosyal medyada yayılan kundaklama görüntülerinin eski olduğu ortaya çıktı. 

Videoya ilişkin paylaşımlarda ve yorumlarda videoda görünenlerin PKK’lı ya da Suriyeli olabileceği iddia edildi ancak teyit.org’un yaptığı incelemeye göre videoda herhangi bir rüzgar yokken, Hatay'da ise hızı 70 kilometreye varan rüzgar vardı. Söz konusu videoda ise yaprak kıpırdamıyor. 

Yapılan incelemede Arapça Step News Agency adlı bir haber ajansının Haziran 2020 tarihli haberinde ilk olarak paylaşıldığı görülürken görüntüdeki kişilerin Suriye askeri olduğu öne sürülüyor ve İdlib'in güneyindeki Ma'ar Shimmareen olay yeri olarak işaretleniyor. Bölge taratıldığında, coğrafi yapının videodaki ile uyumlu olduğu görülüyor; ancak kesin lokasyon tespit edilemiyor.

Videoda görülebilen zeytin ağaçları da sallanmıyor. Dün Hatay’da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkmış, hatta bu yangınların yayılımını artırmıştı. Planet.com ve Satellites.pro üzerinde bölge taratıldığında, coğrafi yapının videodaki ile uyumlu olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da dün başlayan yangınlarda toplam 400 hektarlık alanın yandığını, yangında kundaklama ihtimalinin ise halen araştırıldığını söyledi. Yangınların kesin sebebi belirlenebilmiş değil. 

Sosyal medyada Hatay'daki yangına dair olduğuna inanılan video İdlib'den

Hatay yangını ile sosyal medyada iddialarla ilişkilendirilen gerçeği yansıtmayan görüntüler yayılıyor. PKK ile ilişkili bazı grupların orman yangınlarını üstlendiği, hatta Ateşin Çocukları İnisiyatifi adlı grup tarafından çıkarıldığı ileri sürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 10 Ekim 2020 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla yangında çok ciddi kasıt şüphelerinin ortaya çıktığını ve bu kapsamda gözaltına alınan kişiler olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, köylere gönderdiği 30 Eylül tarihli resmi yazıda 12 Ekim tarihinde Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesinde projeyle ilgili ÇED toplantısı yapılacağını duyurduğu ve bölgede krom madeni projesinin uygulanacağı ortaya çıkmıştı. Yangın maden veya imara açmakla da ilişkilendiriliyor fakat tüm iddialar hala ispat edilmemiş durumda.

TIKLAYINIZ - Hatay'daki yangın kontrol altına alındı; bölgeden görüntüler...

TIKLAYINIZ - Hatay'da yangını soğutma çalışmaları sürüyor

TIKLAYINIZ - Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!

ETİKETLER

hataybelenvideoteyit.orgteyitidlibincelemeiskenderun

Diğer Videolar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Malatya'daki depreme böyle yakalandı

SpaceX’in astronotu yörüngeden Dünya’yı görüntüledi

Süveyş Kanalı'ndan geliyor; uzmanından 'aslan balığı' uyarısı

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan 508 milyon lira kredi çekti"

Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş ve Kavala açıklaması: İtiraz etmezsem kendi insanlığımı reddetmiş olurum

A Spor canlı yayınında orta parmak hareketi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Tanrının Eli'nden 'Yüzyılın Golü'ne; işte hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona'nın...

Fikri Sağlar'ın koruması Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sağlık Bakanı Koca, aylar sonra ‘vaka’ sayılarını açıkladı; "Sokağa çıkma...

İçişleri Bakanlığı: 4 gün boyunca yoğunlaştırılmış Koronavirüs denetimleri yapılacak...

Yonca Evcimik'ten tartışma yaratan şarkı sözleri: Ahlaklı ol ki seni...

Türkiye ile Katar arasında iş birliği anlaşmaları imzalandı: Borsa İstanbul'un...

Türkiye'de Koronavirüs | En yüksek can kaybı açıklandı, 29 bin...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Tanrının Eli'nden 'Yüzyılın Golü'ne; işte hayatını kaybeden futbol efsanesi Maradona'nın...

Fikri Sağlar'ın koruması Alaattin Çakıcı, Mehmet Ağar, Engin Alan ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24