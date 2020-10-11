Teyit.org: Sosyal medyada Hatay'daki yangına dair kundaklama anı olduğu iddia edilen video eski

Hatay’da Belen ve İskenderun ilçelerinde yerleşim yerlerine kadar uzanan orman yangını ile ilgili sosyal medyada yayılan kundaklama görüntülerinin eski olduğu ortaya çıktı.

Videoya ilişkin paylaşımlarda ve yorumlarda videoda görünenlerin PKK’lı ya da Suriyeli olabileceği iddia edildi ancak teyit.org’un yaptığı incelemeye göre videoda herhangi bir rüzgar yokken, Hatay'da ise hızı 70 kilometreye varan rüzgar vardı. Söz konusu videoda ise yaprak kıpırdamıyor.

Yapılan incelemede Arapça Step News Agency adlı bir haber ajansının Haziran 2020 tarihli haberinde ilk olarak paylaşıldığı görülürken görüntüdeki kişilerin Suriye askeri olduğu öne sürülüyor ve İdlib'in güneyindeki Ma'ar Shimmareen olay yeri olarak işaretleniyor. Bölge taratıldığında, coğrafi yapının videodaki ile uyumlu olduğu görülüyor; ancak kesin lokasyon tespit edilemiyor.

Videoda görülebilen zeytin ağaçları da sallanmıyor. Dün Hatay’da rüzgarın hızı saatte 70 kilometreye kadar çıkmış, hatta bu yangınların yayılımını artırmıştı. Planet.com ve Satellites.pro üzerinde bölge taratıldığında, coğrafi yapının videodaki ile uyumlu olduğu görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Hatay'da dün başlayan yangınlarda toplam 400 hektarlık alanın yandığını, yangında kundaklama ihtimalinin ise halen araştırıldığını söyledi. Yangınların kesin sebebi belirlenebilmiş değil.

Hatay yangını ile sosyal medyada iddialarla ilişkilendirilen gerçeği yansıtmayan görüntüler yayılıyor. PKK ile ilişkili bazı grupların orman yangınlarını üstlendiği, hatta Ateşin Çocukları İnisiyatifi adlı grup tarafından çıkarıldığı ileri sürülüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de 10 Ekim 2020 tarihinde akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla yangında çok ciddi kasıt şüphelerinin ortaya çıktığını ve bu kapsamda gözaltına alınan kişiler olduğunu belirtmişti.

Öte yandan Hatay Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün, köylere gönderdiği 30 Eylül tarihli resmi yazıda 12 Ekim tarihinde Arsuz ilçesine bağlı Hüyük Mahallesinde projeyle ilgili ÇED toplantısı yapılacağını duyurduğu ve bölgede krom madeni projesinin uygulanacağı ortaya çıkmıştı. Yangın maden veya imara açmakla da ilişkilendiriliyor fakat tüm iddialar hala ispat edilmemiş durumda.

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