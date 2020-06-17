Tepki toplayan TikTok videosu | Anneannesinin başında yumurta kırdı

Sosyal medya uygulaması TikTok'ta yer alan bir videoda anneannesinin başında yumurta kıran kişi tepki topladı.

Sosyal medyada gündem olan bir video izleyenlerin tepkisini topladı. TikTok'ta bir kullanıcı, anneannesinin başında başında yumurta kırdığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerde bir torun anneannesinin başında yumurta kırıyor. Başında yumurta kırılan kadının kızı olduğu düşünülen kişi de "Ne olacak şimdi? Kokusu çıkmaz ki onun" diyor.

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar paylaştıkları videoya not düşerek tepkilerini dile getirdiler. Kullanıcıların görüşleri fenomenin videoyu 'takipçi artırmak için çektiği' ve 'bunun yanlış olduğu' yönünde oldu.

O tepkilerden bazıları;