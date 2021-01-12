Tem Otoyolu’nda zincirleme kaza; 2’si ağır çok sayıda kişi yaralandı

İstanbul'da Tem Otoyolu Avcılar Gişeler Mevki'inde aralarında bir kamyon ve bir TIRın da bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 2’si ağır çok sayıda kişi yaralanırken bölgede kilometrelerce trafik oluştu.

Kaza sabah saatlerinde Tem Otoyolu Avcılar Gişeler Mevki'inde Mahmutbey Gişeler istikametinde meydana geldi. Bir tır ve bir kamyonun da aralarında bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası kamyon yola yatarak devrildi.

Kaza nedeniyle bölgede kilometrelerce trafik oluştu. Oluşan trafik drone ile görüntülenirken ekipler kazaya karışan araçları yoldan çekmek için çalışma başlattı.