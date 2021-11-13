Telefonunu çalan kişiyi polise şikâyet etti; şüphelinin arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından kaçırıldı

Beyoğlu Kulaksız’da meydana gelen olayda Mahmut Y.‘nin cep telefonu iddiaya göre, kendisinin de tanıdığı İmam A. tarafından çalındı. Telefonunun çalındığını anlayan Mahmut Y., emniyete giderek İmam A. hakkında şikâyette bulundu. Şikâyetten 2 gün sonra Mahmut Y. semtteki bir sokak üzerinde arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada İmam A.’nın arkadaşları ticari taksi ile yanlarından geçti.

Şikâyetten vazgeçirmek için darp edip taksiyle kaçırdılar

Beyoğlu polisi kaçıranları yakalayıp genci kurtardı

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, olaya karışan şahısların Uğur U., Eyüp H., Hüseyin A. ve Murat T. olduğunu tespit etti. Kent genelinde arama yapan polis ekipleri, şahısların kaçırdıkları Mahmut Y. ile birlikte Taksim Sadri Alışık Sokak içerisinde olduğunu tespit etti. Mahmut Y.’nin tedirgin olduğunu gören ekipler, şahısların kimliklerini kontrol ederek gözaltına aldı. Emniyette şikâyetin den vazgeçmesi için kaçırıldığını söyleyen Mahmut Y., kendisini kaçıranlardan da şikâyetçi oldu. Devam eden çalışmalarda ise Mahmut Y.’nin telefonunu çalan İmam A. da yakalandı.