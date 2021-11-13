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Telefonunu çalan kişiyi polise şikâyet etti; şüphelinin arkadaşları tarafından önce dövüldü ardından kaçırıldı

Yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi

13 Kasım 2021 14:25

İstanbul Beyoğlu’nda cep telefonunu çalan hırsızı polise şikâyet eden genç, şikâyetinden vazgeçmesi için hırsızın arkadaşları tarafından önce darp edildi ardından da zorla taksiye bindirilip kaçırıldı. Yakalanan 5 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
 
Beyoğlu Kulaksız’da meydana gelen olayda Mahmut Y.‘nin cep telefonu iddiaya göre, kendisinin de tanıdığı İmam A. tarafından çalındı. Telefonunun çalındığını anlayan Mahmut Y., emniyete giderek İmam A. hakkında şikâyette bulundu. Şikâyetten 2 gün sonra Mahmut Y. semtteki bir sokak üzerinde arkadaşlarıyla yürüdüğü esnada İmam A.’nın arkadaşları ticari taksi ile yanlarından geçti.

Şikâyetten vazgeçirmek için darp edip taksiyle kaçırdılar

Mahmut Y.’yi gören İmam A.’nın arkadaşları araçtan inerek önce şikâyetinden vazgeçmesi için genci ikna etmeye çalıştı. Gencin şikâyetten vazgeçmeyeceğini söylemesi üzerine şahıslar, Mahmut Y.’yi önce darp etti ardından zorla taksiye bindirerek kaçırdı. Araç içerisinde de darp edilen Mahmut Y.’nin kaçırılması üzerine arkadaşları polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gencin kaçırıldığı sokaktaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Beyoğlu polisi kaçıranları yakalayıp genci kurtardı

Yapılan çalışmalar sonucunda polis ekipleri, olaya karışan şahısların Uğur U., Eyüp H., Hüseyin A. ve Murat T. olduğunu tespit etti. Kent genelinde arama yapan polis ekipleri, şahısların kaçırdıkları Mahmut Y. ile birlikte Taksim Sadri Alışık Sokak içerisinde olduğunu tespit etti. Mahmut Y.’nin tedirgin olduğunu gören ekipler, şahısların kimliklerini kontrol ederek gözaltına aldı. Emniyette şikâyetin den vazgeçmesi için kaçırıldığını söyleyen Mahmut Y., kendisini kaçıranlardan da şikâyetçi oldu. Devam eden çalışmalarda ise Mahmut Y.’nin telefonunu çalan İmam A. da yakalandı.

Genci kaçıran 5 şüpheliden 2’si tutuklandı

Emniyete götürülen 5 şüpheli, ifadeleri alınarak sorgulandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İmam A. ve Murat T. “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak” suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderilirken, diğer 3 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
 
Kaynak: İHA
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