Teksas'ta kadınlar birbirine girdi; erkekler gülmekle yetindi!

ABD'nin Teksas eyaletinde sokak ortasında birbirine giren kadınların kavgası anbean kameralara yansıdı. Eğlence kulübünden çıkan iki grup kadının bağrışmaları dakikalar sonra saç saça kavgaya dönüşürken, birbirlerini yere yatırarak kavga eden kadınları seyreden erkekler gülmekle yetindi. Yumruk ve tekmelerin havalarda uçuştuğu kavgayı çevredekiler de ayıramadı. Hatta kavgaya karışan kadın sayısı daha da arttı. Kadınların kıyafetlerinin de yırtıldığı kavganın yaşandığı sokağa gelen polis de tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Neden çıktığı bilinmeyen kavgayı başlatan iki kadının gözaltına alındığı öne sürüldü. Olayın yaşandığı Austin kenti, 'çılgın partiler' sonucunda çıkan sokak kavgalarıyla tanınıyor.