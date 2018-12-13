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TCDD Genel Müdürü bir hafta önce “Anlık takip yapıyoruz” demişti

13 Aralık 2018 14:56

Ankara'da en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 47 kişinin yaralandığı tren kazası, TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın'ın geçen hafta yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın, TBMM'deki komisyonda muhalefet milletvekillerinin Çorlu'daki tren kazasının nedenleri ve alt yapı sorunlarıyla ilgili ısrarlı sorularıyla karşı karşıya kalmıştı. Altyapı eksikliği eleştirilerine “Trafik işletme sistemi kurularak altyapıda trenlerimizin faaliyetleri anlık takip edilmektedir” diyen Apaydın, son 15 yılda altyapı ve bakım işlemleri için 60.7 milyar lira tutarında yatırım yaptıklarını söylemişti. Apaydın, 2018 yılı için ayrılan 7.5 milyar liranın tamamını da yıl sonuna kadar harcayacaklarını ifade etmişti.

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