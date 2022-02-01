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TBMM önündeki 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' protestosunu görüntülemek isteyen gazetecilere polis müdahalesi

"Sen kanunu bilmiyorsun konuşuyorsun, artistlik yapıyorsun"

01 Şubat 2022 13:49

Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) önünde düzenlenen Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim Sen) eylemini görüntüleyen basın mensupları polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. Polisin, "Sen muhabirsin konuştuğun lafa bak. Devam et. Sen eylemci misin? Sen kanunu bilmiyorsun konuşuyorsun artistlik yapıyorsun" diyerek müdahalede bulunduğu o anları farklı bir kameraman kayıt altına aldı.

Eğitim Sen'in TBMM Genel Kurulu’nda görüşmelerine başlanacak Öğretmenlik Meslek Kanunu teklifinin kabul edilmemesi yönünde çağrıda bulunmak için Meclis önüne geldi.

Kanun teklifinin geri çekilmesini talep eden sendika üyelerinin açıklama yapması çevik kuvvet tarafından engellendi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay’ın da aralarında bulunduğu eğitimcilere,  CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin’in de destek verdi. Grubun mücadelesi sık sık polis tarafından ‘Yapılan eylem kanuna aykırıdır. Lütfen eyleminize son veriniz’ anonslarıyla bölündü.

DİSK Basın-İş'in Twitter paylaştığı görüntülerde olay anlarını görüntülemek isteyen basın mensupları polis tarafından engellenerek, alandan uzaklaştırılmak istendi. Polis bir kameramanı tepkisiz kalmasına rağmen defalarca iterek uzaklaştırmaya ve görüntü almasını engellemeye çalıştı.

Polisin müdahalesi farklı bir kameraman tarafından kaydedildi. Görüntüde polis, "Sen muhabirsin konuştuğun lafa bak. Devam et. Sen eylemci misin? Sen kanunu bilmiyorsun konuşuyorsun artistlik yapıyorsun" ifadelerini kullandı.

Eğitim SenMeclisTBMMPolisÖğretmenBasın Mensupları

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