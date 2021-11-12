TBMM'de 'orduya hakaret' tartışması: CHP'li Başarır'dan AKP'li Akbaşoğlu'na: Ben Atatürk'ün kurduğu partinin, sen ise İskilipli Atıf'ın peşinden giden bir adamın milletvekilisin

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurul'da konuşma yaptı. Konuşmanın ardından, AKP Grup Başkanvekili M. Emin Akbaşoğlu söz alarak, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’a 'Orduya hakaret' iddiası üzerinden sataşmada bulundu. Bu sataşma üzerine tekrar söz alan CHP’li Başarır "Değerli Akbaşoğlu ben 'Satılmış ordu' demedim. Ama 'Sattınız' dedim. Benim tank paleti kast ettiğimi de Türkiye'deki orta zekalı herkes anladı. Tank Palet'i, en kritik askeri arazileri satmadınız mı? Sen bir PKK'lının gizli ifadesiyle bu ülkenin Genel Kurmay Başkanı'na müebbet hapis verdirmiş bir partinin Grup Başkan Vekilisin. Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin milletvekiliyim. Sen ise İskilipli Atıf'ın peşinden giden bir adamın milletvekilisin" dedi.

Başarır sözlerine şöyle devam etti;

"Senin partinin de senin adın da ak değil Sayın Akbaşoğlu"

"Ben şerefimle Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda askerlik görevimi yaptım. Senin Cumhurbaşkanı'nın iki evladı nerede askerlik yaptı? Çürük raporu aldı, çürük. Bana orduyu anlatma. Biz ne Amerika'nın sözcüsü oluruz. Ne Rusya'nın bekçisi. Biz tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ni savunuyoruz. Senin partinin de senin adın da ak değil sayın Akbaşoğlu."

Orduya hakaret iddiası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, geçtiğimiz yılın kasım ayında Tank Palet'in Katar'a satılmasına tepki göstererek kullandığı "Cumhuriyet tarihinde ilk kez devletin ordusu Katar'a satılmış" sözleriyle ilgili açıklama yapmıştı. Başarır Twitter'dan yaptığı açıklamada konuşmasının başka yerlere çekildiğini ifade etti ve şunları söyledi;

"Habertürk’teki konuşmamın çok başka yerlere çekildiğini hayretle izliyorum. Benim eleştirim Tank Palet Fabrikamızın Katar’a satışına yöneliktir. Arkasındayım. Ordumuzla uzaktan yakından alakası yoktur! Ordumuzun savaş fabrikasını bir başka ülkeye satmak hainliktir. İhanettir!"

TIKLAYIN - CHP'li Başarır "Devletin ordusu Katar’a satılmış" dedi, stüdyoda gerginlik çıktı

TIKLAYIN | CHP'li Başarır'dan "Devletin ordusu Katar’a satılmış" sözlerine ilişkin ilk açıklama