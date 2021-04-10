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Ailesi hapiste olan 11 yaşındaki lösemi hastası Hakan'ı anlatan HDP'li Piroğlu, Meclis mikrofonuna kelepçe taktı: Bu kelepçe size yakışır

"Gergerlioğlu'nu tutuklayarak bu çocuğun sesini, bunun gibi yüzlerce tutsağın sesini kısmaya çalıştınız"

10 Nisan 2021 09:08

Kamuoyunda çok tartışılan güvenlik soruşturmasına ilişkin teklif mecliste görüşülürken HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu, anne ve babası hapiste olan 11 yaşındaki lösemi hastası Hakan Dağdeviren'i gündeme getirdi. 

Hakan'ın anne ve babasına ihtiyaç duyduğunu, çocuğun tek başına bir hastanede tedavi gördüğünü söyleyen Piroğlu, "Size vicdanınız kurusun demeyeceğim çünkü vicdanın kuruması için olması gerekiyor" dedi. 

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tutuklanmasına da tepki gösteren Piroğlu, "Gergerlioğlu'nu tutuklayarak bu çocuğun sesini, bunun gibi yüzlerce tutsağın sesini kısmaya çalıştınız. Gergerlioğlu'nun eline kelepçe vurarak onun ve onlar gibilerin seslerinin bu kürsülerden duyulmasını engellemek istediniz" dedi. 

Gergerlioğlu'nun cezaevinden gönderdiği mesajı okuyan Piroğlu, konuşmasının sonunda yanında getirdiği kelepçeyi "Bu kelepçe size yakışır" diyerek kürsü mikrofonuna taktı. 

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